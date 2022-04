Chi c’è, c’è: “Il carciofo Mazzaferrata di Cupello”

Questa sera, alle ore 19.00, in diretta dalla Biblioteca Comunale di Cupello, andrà in onda il programma Chi c'è, c'è dedicato al tema “Il Carciofo Mazzaferrata di Cupello - Come trasferire ai giovani l’identità del carciofo”.

Ad intervenire saranno tre ospiti d’eccezione: Manuele Marcovecchio, consigliere regionale Abruzzo, che rifletterà sul valore sociale del carciofo e sull’importanza che ha nel nostro territorio; Giulio Pasquale, presidente della Cooperativa Ortofrutticola San Rocco, che parlerà della storia del carciofo, della sua coltivazione e della sua cooperazione; Orazio Di Stefano, fondatore del Prodotto Topico. Modera Filippo Sammartino.

Insieme a loro, interverranno i ragazzi della Biblioteca Comunale di Cupello, che dialogheranno con gli ospiti e porranno loro alcune domande. La diretta sarà sicuramente un’occasione per prepararsi al Festival del Carciofo, che tra qualche giorno, dal 22 al 25 aprile, permetterà a tanti turisti di tornare a Cupello e gustare di nuovo, dopo due anni, il famoso carciofo Mazzaferrata.

La diretta sarà visibile sulle pagine Facebook di valsinello.net, trigno.net e frentania.net.