“Caccia all’uovo”: iniziativa del Consorzio Vivere Vasto Marina

“Grande festa a Vasto Marina, sabato 16 aprile”, annuncia Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina.

”E’ stata organizzata un’originale caccia alle "uova di Pasqua". Uova speciali realizzate dalla Gelateria La Dolce Vita e dalla Pasticceria Pannamore, con delle sorprese davvero singolari messe in palio dai commercianti e operatori turistici Vastesi, dal buono per una cena in pizzeria, all'aperitivo in riva al mare con ombrellone e lettini”.

“Il punto di ritrovo”, spiega Maria Rosaria Franceschini, organizzatrice dell’evento, “sarà la Pinetina sul lungomare Cordella alle ore 15. Parteciperanno circa 50 ragazzi che saranno divisi in gruppi coordinati dalle ragazze dello Scacciapensieri, seguiranno giochi di società e di movimento. L'evento Patrocinato dal Comune di Vasto è gratuito grazie al contributo del Consorzio Vivere Vasto Marina e del negozio Sbirulino di Vasto”.