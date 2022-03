La Fondazione BCC della Valle del Trigno organizza, per l'undicesimo anno consecutivo, l'evento di Orientamento post diploma gratuito rivolto alle scuole del territorio “Orientati: cosa c'è nel tuo futuro?”

Anche quest’anno, per motivi legati alla pandemia, non sarà possibile realizzare l’evento in presenza quindi Orientati si terrà online. Le attività proposte alle scuole e ai ragazzi del territorio, che possono iscriversi anche individualmente, sono di due tipologie:

- Iniziative di orientamento individuale, su prenotazione, giovedì 17 marzo. I ragazzi avranno la possibilità di fare un incontro individuale di 30 minuti con una esperta di orientamento.

- Evento di Orientamento, online su piattaforma, venerdì 18 marzo dalle 15:00 alle 17:00 circa. L’incontro è motivazionale, l’intento è quello di aiutare i ragazzi a comprendere le proprie attitudini ed inclinazioni oltre a conoscere le migliori possibilità di impiego nel futuro attraverso la conoscenza dei nuovi mestieri. Tra gli altri interverranno Sara Bodio, coach umanista esperta specializzata in MOV (metodo di orientamento vocazionale) e Marco Santarelli, Direttore Scientifico della Fondazione Margherita Hack che discuterà con i ragazzi il tema “intelligence delle cose e nuovi mestieri”.

L’evento è indirizzato ai ragazzi delle classi 4° o 5°di tutto il territorio della Valle del Trigno, Abruzzo e Molise, provincia di Chieti e Campobasso.

Orientati è completamente gratuito ma la prenotazione è obbligatoria a questo link:

https://commaeventi.com/evento/orientati22/

Per informazioni e iscrizioni: Comma srl 0873 378499 - info@commasrl.com - 371 373 9860 (whatsapp e telegram).