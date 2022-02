Il Progetto 'RAF' parte in 13 scuole di Abruzzo e Molise

Proseguono a ritmo serrato gli incontri iniziati a dicembre 2021 nelle Scuole della Valle del Trigno che hanno aderito al Progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno “RAF Ridisegnare l’ambiente ed il futuro”.

Selezionato tra centinaia di progetti a livello nazionale dal Dipartimento per le politiche della Famiglia (Presidenza Consiglio dei Ministri), il Progetto Raf è stato avviato a ottobre del 2021 e prevede numerose attività, tutte gratuite, nelle Scuole Primarie della Valle del Trigno coinvolgendo centinaia di bambini, famiglie e tanti comuni dalla costa all’entroterra in Abruzzo e Molise.

Partner del progetto insieme alla Fondazione BCC, l’I.C Gabriele Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Nicola Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti altri istituiti hanno aderito al Progetto che sarà realizzato nelle scuole di: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con 2 comuni della Valle del Trigno, Vasto e Trivento e anche con il contributo di Associazioni del territorio impegnate nel recupero della memoria storica e nella educazione al rispetto dell’Ambiente: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

La prima attività, attualmente in corso, è quella relativa agli incontri formativi nelle scuole in cui le 13 classi coinvolte assistono ad una giornata di formazione utile alla creazione di 13 fumetti, uno per classe, con protagonista Raf, il personaggio a fumetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno.

Gli incontri, che durano una mattinata l’uno, sono strutturati in 3 parti e vedono la presenza dei docenti Chiara Valentini, copywriter, giornalista, responsabile comunicazione ed eventi di Comma Srl, Valentina Fauzia, giornalista, copywriter e Matteo Mastragostino, autore di graphic novel di successo come “Primo Levi” tradotto in 5 lingue e distribuito in tutto il mondo. Durante le mattinate di formazione vengono trattati i temi della narrazione, della scrittura creativa, dello storytelling e della trasposizione di una storia in un fumetto.

Grandissimo entusiasmo dei bambini e dei Maestri coinvolti nel progetto. “Da quello che ci raccontano i docenti, nelle scuole si respira voglia di rinascita dopo tanti mesi senza attività esterne, senza contatto con altre realtà a causa della Pandemia – così il Segretario Generale della Fondazione BCC Stefania Ciocca– Le scuole sono entusiaste del progetto perché per molte è una occasione unica di scambio e soprattutto una occasione di riprendere il contatto col territorio. Una volta conclusi questi primi incontri con le scuole, partiranno, già da marzo, numerose altre attività che avremo modo di presentare prossimamente”.

Entusiasti anche i Docenti, Chiara Valentini: “Penso di parlare a nome di tutti i colleghi quando dico che questi bambini sono meravigliosi. Quando facciamo lezione sono attenti, curiosi, interessati, hanno voglia di fare, di vivere, di sognare, sicuramente da queste classi verranno fuori dei fumetti eccezionali e non solo!”.

Le attività del Progetto RAF proseguiranno fino a fine anno.

Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram - progetto_raf, mail: fondazionebcceducare@gmail.com .