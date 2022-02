Dal Pnrr i fondi per completare la Via Verde?

"Ho partecipato ad un interessante webinar sulla Via Verde Costa dei Trabocchi. Ho portato all'attenzione dei presenti le due questioni ancora in sospeso, ma in via di conclusione: il completamento della Via Verde e l'acquisizione delle vecchie stazioni ferroviarie e dei vecchi compendi".

A parlare della pista ciclopedonale che attende la sua conclusione, con diverse criticità ancora da risolvere, è il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Per quanto riguarda il completamento dell'importante infrastruttura - dice - ho ribadito il gran lavoro che la Provincia di Chieti sta portando avanti con la Regione Abruzzo e in particolare con l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Daniele D'Amario che ringrazio per l'operosità che sta mettendo in campo a tal proposito. Grazie all'inserimento nel PNNR regionale di 5 milioni di euro per il tratto della zona industriale di Vasto, per il problema dell'erosione a Lago Dragoni a Torino di Sangro e per la variante a Casalbordino, la Via Verde sarà completata in maniera omogenea e uniforme.

In merito invece alla vicenda delle vecchie stazioni ho sottolineato che a riguardo c'è un tavolo tecnico con Ferrovie dello Stato il cui iter dovrebbe completarsi a breve e che ci porterà così ad acquisire le vecchie stazioni e i compendi ferroviari. I tecnici di RFI sono a lavoro per verificare i dati catastali. Una volta completata - conclude Menna - la Via Verde Costa dei Trabocchi diventerà il grande attrattore turistico, culturale, sociale e gastronomico della nostra regione".