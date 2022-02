Vasto su 'Forbes': John Mariani omaggia la 'terra dei suoi avi'

Dobbiamo ringraziare Filippo Marino di VastoGallery che ci ha segnalato un interessante articolo su Vasto pubblicato in America, addirittura sul sito della prestigiosa rivista economica 'Forbes'.

L’autore è John Mariani, “food & wine journalist, restaurant critic and author”, notissimo negli Usa, il "critico più influente" nel campo dell'enogastronomia.

Il titolo del lungo articolo è: “Italian Hill Towns: Going Home To Vasto” (Le città italiane di collina: tornando a casa a Vasto)

E il “ritorno a casa”, John Mariani ce lo spiega subito: “Uno potrebbe non essere capace di rivivere il passato, ma tornando nel luogo da dove sono venuti i tuoi antenati puoi riviverlo in un modo che rimarrà indelebile, con te per sempre. Nel caso della mia famiglia, entrambi i rami erano emigrati da piccoli paesi collinari italiani alla fine del 19° secolo, dell’Abruzzo da parte di mio padre, della Campania da parte di mia madre”. Il luogo dell’Abruzzo è Vasto e lo si capisce anche dalla foto del bel dipinto che apre l’articolo.

Continua su NoiVastesi (clicca qui)