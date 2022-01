L'infiorata all'uncinetto sbarca a Fresagrandinaria, collaborazione tra la Pro loco di San Salvo e quella di Fresagrandinaria

Festa grande quest'anno a Fresagrandinaria per il trecentenario del pellegrinaggio a piedi verso Nuova Cliternia. Tra i vari appuntamenti in paese, ci sarà quello in collaborazione con la Pro loco di San Salvo -" abbiamo accolto a braccia aperte il progetto della Pro loco di San Salvo " infiorata all'uncinetto itinerante" - continua il presidente della Pro loco di Fresagrandinaria, Carlino di Biase - questo è un anno importante per la nostra comunità, perché ricorre il trecentenario del pellegrinaggio a piedi verso Nuova Cliternia , uno tra i più antichi e lunghi fatto nei paesi limitrofi del Vastese ! Un percorso che si snoda da Fresagrandinaria a Nuova Cliternia ( frazione di Campomarino ) oltre 50 km di saliscendi per strade interpoderali e tratturi, che partendo da fresa collegano Montenero di Bisaccia ( dove si sosta al santuario per rendere omaggio alla Madonna con il bambino) e Portocannone ( Madonna del Carmelo), per arrivare al santuario di Madonna Grande appunto a nuova cliternia ! Un pellegrinaggio duro che da trecento anni i devoti di Fresagrandinaria ripetono ogni lunedì dopo la Pentecoste. Sentiamo a pieno l'emozione per questo appuntamento così importante, e per rendere omaggio alla nostra Madonna, abbiamo pensato di accogliere i pellegrini e i fedeli con un pannello interamente dedicato a Lei".

Il progetto dell'infiorata all'uncinetto è della Pro loco di San Salvo, idea proposta da Maria Sabatini, ed accolta da tutti i soci. La prima edizione è stata quella dell'anno scorso, in piena pandemia, è stata una sfida che hanno vinto alla grande, grazie alla complicità di tutti , ma soprattutto uno spettacolo per gli occhi e per il cuore, che ha unito non solo i cittadini di San Salvo, ma i cittadini di tutta Italia. Quest'anno, la seconda edizione, vede la partecipazione di tutti i comuni che vogliono contribuire e collaborare, creando ognuno un pannello, o più, dedicati ai propri patroni o Santi, che vedrà nel giorno della festa, l'esposizione del proprio pannello più quelli della Pro loco di San Salvo. L'appuntamento a Fresagrandinaria è per l otto giugno, covid permettendo. Seguiranno aggiornamenti.