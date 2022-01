Poste Italiane, gli interventi realizzati nei piccoli centri del Vastese

Sono già 94 gli impegni mantenuti da Poste Italiane nei piccoli comuni del Vastese, nell’ambito del progetto aziendale dedicato ai comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, promosso nel 2018 e proseguito anche in questi due anni di pandemia.

Molteplici gli ambiti di intervento, con opere che vanno dalla installazione e sostituzione di ATM Postamat fino al decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, passando per l’installazione del Wi-Fi gratuito, il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Tra questi, nel Vastese sono stati installati 3 nuovi ATM Postamat (a Castiglione Messer Marino, Torrebruna e Villalfonsina), in 25 piccoli comuni gli uffici postali sono stati dotati di Wi-Fi gratuito e le cassette rosse sono state interessate da restyling, in 16 piccoli comuni gli uffici postali sono stati dotati di videosorveglianza e 3 amministrazioni comunali hanno ricevuto dispositivi POS in comodato d’uso gratuito (Casalanguida, Lentella e Monteodorisio).

Tali interventi valorizzano e si inseriscono nel tessuto sociale ed economico provinciale, dove Poste Italiane è presente con 141 uffici postali, 4 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi (Chieti, Lanciano e Vasto), 2 presidi di distribuzione (Atessa e Gissi), 92 ATM Postamat e 96 “Punto Poste”, ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni.

L’attenzione riservata ai Piccoli Comuni e alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi quasi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.

Le iniziative dedicate ai Piccoli Comuni, la cui realizzazione è consultabile sul sito www.posteitaliane.it/piccoli-comuni, sottolineano l’impegno di Poste Italiane che mette a disposizione dei cittadini una rete fisica e digitale unica in Italia. Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come “azienda-piattaforma” per il Paese, in grado di offrire anche nel Vastese una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità di tutti i cittadini.

Poste Italiane - Media Relations