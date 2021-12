L’invito di Miranda Sconosciuto a visitare il canile di Vasto per incontrare un amico “tenero”

“Ieri una mia carissima e storica amica, la giornalista e professoressa Paola Cerella”, racconta Miranda Sconosciuto,” ha donato una nuova vita a questa cagnetta che viveva nel canile di Vasto al freddo, al buio e in un luogo squallido. In questo giorno di Natale può essere un monito per tutti. Donate esempi di" umanità " a quanti vivono vicini, visitate il canile di Vasto, sono certissima che incontrerete un amico " tenero" a cui donare una vita al caldo e alla luce. Un cane al tuo fianco migliora la vita! Grazie Paola per questo splendido esempio di grande " umanita" verso il prossimo. Il mondo ha bisogno di esempi! Grazie”