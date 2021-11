I bambini di Pollutri piantano dei lecci alla Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ stata scelta la Riserva Naturale “Bosco di Don Venanzio” come luogo privilegiato per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi dagli alunni della scuola primaria di Pollutri. Accompagnati dalle loro insegnanti hanno piantumato 5 lecci, uno per ogni classe. Piante che, nel corso degli anni, vedranno crescere ricordandosi così dell’iniziativa. All’evento erano presenti: il Presidente Regionale di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco, il coordinatore degli Ispettori Ambientali di Pollutri Giuliano D'Ercole, e il Sindaco di Pollutri Nicola Mario Di Carlo.

I bambini, grazie ad un percorso scolastico dedicato all’ambiente hanno lasciato un importante messaggio: “gli alberi sono i nostri grandi alleati nella lotta alla crisi climatica. Assorbono CO2 e producono ossigeno. Il loro contributo alla vita sul pianeta è indispensabile. La festa dell'albero è il momento giusto per ringraziarli”.