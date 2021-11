Nasce un nuovo gioco il Monopoly con i borghi più belli dell’Abruzzo e del Molise

Con il nuovo gioco il “Monopoly” si è voluto unire la passione per un gioco della tradizione con i borghi più belli dell’Abruzzo e del Molise, per viaggiare in modo ludico alla scoperta di angoli meravigliosi e poco conosciuti.

La Società WinningMoves ha realizzato le scatole del gioco dedicate a “I borghi più belli d’Italia” d’Abruzzo e del Molise, che assieme a Toscana e Umbria sono le prime ad avere questa versione inedita del gioco in cui le immagini dei piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze. Bisogna ristrutturare vecchie case, sviluppare alberghi diffusi per vincere la partita!

Soddisfatto del risultato Antonio Di Marco, presidente associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, che ringrazia tutti i partecipanti e la sinergia tra sindaci e delegati.