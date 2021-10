Lecceta di Torino di Sangro: si celebrano i 20 anni della riserva naturale

Un appuntamento per celebrare i 20 anni della Riserva naturale Lecceta di Torino di Sangro.

Domenica 24 ottobre si terrà “Lecceta in festa, i vent’anni della riserva naturale. L’Abruzzo protetto della Costa dei Trabocchi”, un’occasione, sottolinea il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso “per conoscere e far apprezzare ulteriormente questa riserva, da 20 anni fiore all’occhiello del territorio abruzzese e sulla quale stiamo investendo per la tutela e la promozione. All'evento interverranno molti ospiti di rilievo nazionale legati al nostro territorio e alla nostra Lecceta, tra i quali il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio".

La manifestazione è in programma a partire dalle ore 10.