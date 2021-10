A Monteodorisio street art di mani colorate per unire nonni e nipoti

E’ stata rimandata a oggi la Festa dei Nonni nel comune di Monteodorisio, quest’anno con un progetto speciale: realizzando una street art di mani colorate realizzate dall’incontro tra nonni e nipoti, per lasciare un segno, visibile e indelebile, per tutta la comunità, per evidenziare quanto questo legame sia una presenza importante.

“Tanti i nonni e i bambini che hanno partecipato all’evento”, racconta il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio, “esprimendo il loro grande entusiasmo, il desiderio di partecipare, realizzando un capolavoro di colori e un ricordo unico di questa giornata e più in generale dell’importanza del dialogo intergenerazionale. Il muro che si trova nell' arena comunale in via Madonna delle Grazie ha acquistato nuova bellezza grazie a questa iniziativa! Un grazie particolare a tutti i nonni e bambini che hanno partecipato e soprattutto la nostra consigliera comunale Maria Chiara Del Giango, coordinatrice del progetto e a tutta l’amministrazione comunale.

“Sono tanto contenta di questa iniziativa”, commenta Maria Chiara Del Giango “perché è un piccolo gesto per ringraziare i nostri nonni per tutto quello che fanno per i loro nipoti ogni giorno, perché amano i loro nipoti in modo davvero speciale! Molti di loro hanno sofferto tanto la mancanza dei nipotini durante questa pandemia, qualche nipotino ha pure perso il nonno nella nostra comunità. Oggi per noi è stata una festa speciale per dare valore a questo legame profondo e intenso. Abbiamo deciso di valorizzare un luogo di incontro, di eventi e socializzazione. Sicuramente è solo un inizio, abbiamo in programma altre iniziative simili per continuare a valorizzare altri luoghi caratteristici del paese con tecniche simili”

“I nonni hanno bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno dei nonni, devono interloquire, incontrarsi. I nonni hanno la linfa della storia che sale e dà forza all’albero che cresce. Senza dialogo tra loro la storia, la vita, non va avanti. È una sfida per la nostra cultura. I nonni hanno diritto a sognare guardando i giovani e i giovani hanno diritto alla sfida del progresso partendo dalla linfa dell’albero.”

Papa Francesco