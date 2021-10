Un Inuit sul Gran Sasso!

E' incredibile. Sembra di osservare il profilo sinistro di un classico abitante dell'Artico, con tanto di morbido cappuccio. Occhi, naso, fronte e bocca, tutti in proporzione e al loro posto. Sembra quasi impossibile credere che invece si tratta semplicemente una foto ruotata in senso verticale, senza nessun ritocco fotografico se non per regolarne il colore!

Si tratta del Corno Piccolo del Gran Sasso, fotografato da Ugo Di Giammarco e che è stata pubblicata da Focus e che ha fatto ormai il giro del mondo.

Nel gruppo Facebook di Astronomia dicono che è un esempio perfetto di "pareidolìa", ovvero la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini disordinate. E' proprio quello che si fa in campo astronomico associando animali alle forme caotiche delle nebulose, a quelle delle costellazioni, oppure dando le sembianze di un volto alla faccia della Luna o a una montagna su Marte.