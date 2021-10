In bici o con lo zaino in spalla: ecco l'Abruzzo della grande bellezza

C'è un Abruzzo della vacanza attiva pronto a giocare le sue carte sui mercati internazionali: sfruttando il valore aggiunto della sua grande bellezza.

A dare sostanza a questo obiettivo ci ha pensato l'atto conclusivo dell'edizione 2021 di Active Abruzzo, che ha messo faccia a faccia per l'evento conclusivo, all'hotel "La chiave dei Trabocchi" di San Vito Chietino, nove grandi tour operator internazionali ospiti di Cna Turismo Abruzzo dall'8 ottobre scorso - gli italiani “Jonas”, “Girolibero”, “Sportourist”, “Genius Loci Travel”, “Italia Outdoor” e “Benedetti Viaggi”; gli iberici “Rm Ideas Factory” e “Scape Travel”; gli statunitensi di “Tourissimo” - e una ventina di operatori abruzzesi. Due ore fitte di colloqui faccia a faccia, in quello che si chiama in gergo "b2b", per valutare proposte buone per tutte e quattro le stagioni, grazie a un territorio che davvero può vantare eccellenze dal mare alla montagna.

Il programma proposto, presentato così ufficialmente dopo giorni trascorsi a esplorare il territorio palmo a palmo, si chiama “Real experience Abruzzo Famtrip”: è incentrato su due proposte di percorsi, il primo dei quali si snoda lungo itinerari studiati per la bici e prende il nome di “Culto”; mentre l’altro, che si chiama “Iconico”, è nato per essere vissuto soprattutto a piedi e con lo zaino in spalla. Entrambi con partenza dall’Aquila, finiscono per approdare sulla Costa dei Trabocchi seguendo itinerari diversi, tutti segnati dal tratto comune e distintivo del rapporto con una natura unica e incontaminata e la sua fauna; con le bellezze storico-architettoniche che caratterizzano i borghi attraversati; con la degustazione delle bontà della tradizione eno-gastronomica di qualità; con la sperimentazione di strutture di accoglienza disseminate in un territorio di rara bellezza. Tutti ingredienti, questi, destinati a caratterizzare una nuova offerta turistica per un segmento sempre più numeroso e vasto di vacanzieri che non ama la vita sedentaria, si affida a una ricerca preliminare attenta prima di scegliere le proprie mete, guarda con attenzione al rapporto tra costi e benefici.

A concludere la manifestazione, facendo il punto sui prossimi obiettivi, è stata la presentazione ufficiale dei due progetti, che da domani saranno presentati (assieme ad altri percorsi) anche al TTG di Rimini, la più grande fiera italiana dedicata alla vacanza attiva ed al cosiddetto "turismo esperienziale".