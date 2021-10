"Art, Bike & Run", tre giorni di appuntamenti nella cornice della Via Verde

Art Bike & Run è un evento internazionale promosso da Legambiente Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara. Ideatrice del format e organizzatrice dell’evento è l’agenzia Carsa srl di Pescara.

Partner istituzionali della manifestazione sono la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Vasto e il GAL Costa dei Trabocchi. Come special partner, la Fondazione Aria.



IL TERRITORIO - Cornice dell’evento sarà la Via Verde, la spettacolare pista ciclabile di 42 km che corre lungo la Costa dei Trabocchi, nel tratto che da Ortona porta a Vasto Marina, sul vecchio tracciato ferroviario ottocentesco, oggi dismesso, che si snoda sul mare tra scenari mozzafiato, incorniciata dai colori e i profumi dell’Adriatico, delle dune e della macchia mediterranea. La Via Verde è il tratto più significativo dell’intero progetto Bike to Coast, con il quale la regione Abruzzo sta realizzando una ciclabile di oltre 130 km con vista sull’Adriatico, e che consente in più punti di raggiungere l’entroterra.



ABR - Art Bike & Run, alla sua prima edizione 2021, è l’evento che inaugura la Via Verde promuovendo contemporaneamente la splendida Costa dei Trabocchi. Mira così a diventare un brand con cui concorrere a valorizzare i prodotti turistici sostenibili di valenza nazionale ed internazionale del territorio abruzzese.



L’EVENTO - Salute, sport, natura, cultura, sostenibilità, condivisione: sono questi i valori promossi dal format e dalle sue giornate, direttamente ispirati ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e agli obiettivi della Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; promuovere l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; opporsi al cambiamento climatico con comportamenti a minor impatto energetico; operare concretamente per lo sviluppo sostenibile e testimoniare a suo favore con forte visibilità e valore simbolico.



Dal’1 al 3 ottobre 2021, Art Bike & Run proporrà tre giorni di manifestazioni ed attività da vivere e condividere: ciclismo, bike, running, walking, ma anche street art, incontri, socialità inclusiva, degustazioni delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. Appuntamenti ed eventi sportivi aperti a tutti: sportivi, cicloamatori e podisti di ogni livello, famiglie e turisti. Art Bike & Run è di tutti, per tutti!



ART - La caratterizzazione della Via Verde viene affidata alla street art d’autore: una forma artistica fruibile a tutti, gratuita e libera che si sposa perfettamente con i valori della sostenibilità e della condivisione. Il successo della Street Art è ormai riconosciuto in tutto il mondo e il proliferare di festival ed eventi legati a quest’arte dimostra come essa sia di fatto considerata parte dell’offerta turistica di moltissime località.



Le 9 gallerie che caratterizzano la nuova ciclovia (ereditate dal vecchio tracciato ferroviario) si trasformeranno in installazioni visive a cielo aperto: il muro di contenimento che le precede diventerà la tela degli street artist di caratura internazionale, che per 9 anni ne «adotteranno» una all’anno.



Lo street artist che inaugurerà il progetto è Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo: la sua ricerca estetica pone l’accento sul rapporto tra l’essere umano e il paesaggio che lo circonda, i suoi splendidi murales in bianco e nero sono sorprendentemente intervallati da lampi accesi di colore.



BIKE - Il cicloturismo conquista sempre più adesioni, per il suo modo di scoprire il territorio con una esperienza emozionante, lenta e diretta: ci si muove in modo sostenibile, respirando a pieni polmoni, assaporando paesaggi e sensazioni.



La pandemia ha dato una accelerazione a questo mood: il cicloturismo si afferma sempre più come un volano di crescita culturale e di sviluppo economico del turismo sostenibile.



Art Bike & Run cavalca questa tendenza: l’evento cicloturistico permetterà di percorrere la ciclovia della Costa dei Trabocchi scoprendone la bellezza ed assaporando le bontà del territorio attraverso degustazioni enogastronomiche che verranno effettuate lungo il tragitto. Diversi i percorsi previsti in modo da permettere più livelli di difficoltà e dare la possibilità a tutti di partecipare.



RUN - Art Bike & Run si completa con la corsa podistica non competitiva denominata Sunset Run: la manifestazione pensata e voluta per dare la possibilità di scoprire il territorio e ammirare la bellezza della Costa dei Trabocchi e delle aree limitrofe che da Vasto Marina portano a San Salvo Marina.

ULTERIORI INFO - https://artbikeandrun.it/