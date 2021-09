Raccolta 'Plastic Free', appuntamento a Vasto

Evento vastese nell'ambito della campagna nazionale 'Plastic Free'.

Domenica 26 settembre saranno oltre 150 gli appuntamenti che verranno organizzati in contemporanea in tutt'Italia con l'obiettivo di rimuovere dall'ambiente oltre 100.000 kg di plastica e rifiuti in un solo giorno.

La raccolta Plastic Free a Vasto si terrà nell'area dell'ex Svoa a Punta Penna. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 9,30 presso la Gelateria Biancaneve di via Madonna dell'Asilo. Info per i partecipanti: 328-7347956 (Duilio) e 328-5497997 (Natalino).

“Tutti i nostri sforzi in questo giorno – dicono i promotori - avranno un grande fine: creare una giornata di sensibilizzazione mai vista prima in Italia. Più persone riusciremo a coinvolgere, maggiori saranno i risultati, non solo durante l’evento bensì anche dopo".