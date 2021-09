"L'abbraccio tra terra e mare" nel ricordo dello spiaggiamento dei capodogli

Il 12 settembre, quest'anno a 7 anni dallo spiaggiamento dei 7 capodogli a Punta Penna, è divenuto per la Riserva "una giornata per ricordare ma anche, un momento di riflessione e approfondimento delle ricerche e delle azioni di salvaguardia del mare", si legge in una nota dei gestori dell'area protetta di Punta Aderci.

"Questa nostra preziosa risorsa che investe diversi ambiti, da quello ittico a quello turistico, senza dimenticare la preziosa funzione di regolazione del clima e il sequestro di CO2 nell'atmosfera, un mondo sommerso ricco di biodiversità che ci lancia spesso messaggi di aiuto. Domenica 12 settembre proviamo a dare un nostro piccolo contributo con questa iniziativa a supporto del progetto LIFE Calliope, finanziato dalla comunità europea per studiare e tutelare la nostra costa e che vede il Comune di Vasto come partner del progetto.

Saremo accompagnati dagli esperti veterinari del Centro Studi Cetacei che ci parleranno della loro attività e porteranno 2 tartarughe Caretta caretta, Diana e Sheldon, da liberare a largo della nostra costa con l'ausilio della Guardia Costiera di Vasto e il Circolo Nautico.

Dal 2014 insieme al WWF Zona Frentana e Costa Teatina abbiamo iniziato a dedicare questa giornata al mare e a tutte le sue creature, mare tanto amato e protetto dalla nostra presidente Fabrizia Arduini.

Ringraziamo il sindaco Francesco Menna e l'assessore all'Ambiente Paola Cianci per il sostegno all'iniziativa".

La partecipazione all'evento, dal titolo "L'abbraccio tra cielo e mare: ricchezza e fragilità, le azioni di tutela e di studio" - con ritrovo alle 9,30 al Punto Informazioni all'ingresso della Riserva di Punta Aderci - è gratuita con prenotazione al 334-6290593.