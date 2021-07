Progetto di riqualificazione urbana “AcquaAmicaMia” realizzato dai bimbi della Scuola dell’Infanzia San Michele

Un nuovo progetto di riqualificazione urbana a Vasto, questa volta sono i bambini al centro, quelli nello specifico della scuola dell’infanzia San Michele della Nuova Direzione Didattica. La Dirigente Scolastica prof.ssa Concetta Delle Donne Concetta ha creduto molto nel progetto e nel lavoro svolto dalle docenti e dai bambini, veri protagonisti di un bellissimo murale che a “piccoli passi “, come sempre sottolineato nei percorsi educativi intrapresi nell'istituzione scolastica, vogliono lasciare traccia nella storia della loro città. Ringrazia il Comune di Vasto e in particolare l'assessore Anna Bosco per la collaborazione fattiva. I bambini durante l’anno scolastico hanno realizzato un pannello di maioliche decorative, coadiuvate dalle loro insegnanti: Carovilla Fabiana,Cocciolillo Carla, Ciancaglini Rosanna, Del Duca Catia, Di Lena Luigia, Di Rosso Nicoletta, Marisi Roberta, Peluzzo Mariangela, Zinni Anna Rita, Miriam Stanisci, in collaborazione con il laboratorio Creta Rossa, il Comune di Vasto e il Consorzio Vivere Vasto Marina. Il laboratorio di ceramica è stato realizzato a conclusione del progetto d’Istituto “AcquaAmicaMia”. I bambini guidati dal maestro Giuseppe Buono del laboratorio Creta Rossa, hanno decorato le maioliche ispirandosi al tema marino. Il progetto ha sollecitato la curiosità dei bambini a conoscere l’importanza dell’acqua come risorsa necessaria, utile e indispensabile alla propria e altrui vita e ha permesso alle docenti di affrontare il tema “Ambiente” mettendo il bambino a contatto con tutto quello che ha intorno, articolando un percorso educativo ambientale volto a stimolare l’interesse e il piacere di esplorare, scoprire e fare. L’importanza di questa preziosa risorsa ha guidato i bambini a conoscere e riflettere sul territorio in cui vivono e ad acquisire modelli di comportamento responsabili al fine di rispettare ciò che li circonda. Tra gli obiettivi del progetto, dunque, la capacità di distinguere le molteplici funzioni dell'acqua: vitale, terapeutica e indispensabile per tutti gli esseri viventi e organismi vegetali.

“Per garantire continuità orizzontale al messaggio e rafforzarne l’efficacia sono state coinvolte naturalmente anche le famiglie”, spiega la referente del progetto, Paola Melis, “che hanno accolto con entusiasmo la proposta. Ad arricchire il camminamento anche un altro pannello, voluto dal Consorzio “Vivere Vasto Marina” che celebra la bellezza del luogo con una frase della canzone di Claudio Villa dedicata a Vasto “Ti chiamerò Marina”.”

Giovedì 29 luglio 2021 alle ore 19.30 a Vasto Marina, in Viale Dalmazia, si svolgerà la cerimonia inaugurale. Le maioliche sono state applicate sul parapetto lungo il muro di confine del camminamento di Viale Dalmazia e vogliono contribuire a creare bellezza, partecipazione, condivisione, sinergia ma anche riflessione sulle importanti tematiche dell’acqua, del mare con tutte le sue connessioni per la nostra città.