Torna il Prodotto Topico: Sabato 24 luglio a Casalbordino

E’ all’VIII edizione il Prodotto Topico e sarà il Centro Storico di Casalbordino a ospitare la prima tappa, il 24 luglio 2021 dalle ore 19.

Tantissime le specialità topiche da gustare, 55 prodotti di 33 località dell’Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Marocco con le dovute misure di sicurezza previste dalle norme anti-Covid. L’evento organizzato da Orazio Di Stefano con passione, professionalità e competenza, è una grande occasione per tutti gli appassionati dei prodotti enogastronomici d’eccellenza, per chi vuole scoprire sapori diversi che provengono da territori diversi, per chi vuole assaporare sapori antichi delle tradizioni di tante comunità.

La Giuria sarà composta da Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio (presidenti), Daniele D’ Amario, Etel Sigismondi, Fabrizio Di Marco, Alfonso Di Fonzo, Fabrizio Di Marco, Emilia Cieri. Segretario: Franco D’ Alò.