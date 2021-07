Vasto Ciclabile lancia un quesito: “Quale ciclabilità a Vasto?”

Vasto Ciclabile, che si occupa della ciclabilità urbana nella città di Vasto,

sulla propria pagina Facebook pone un quesito: “Quale ciclabilità a Vasto?”

“A Vasto abbiamo una superstrada urbana lunga 1 km circa a 4 corsie come ingombro dei due versi di marcia, per andare ad alta velocità con una impostazione autostradale da via del Porto alla SS16. Wow!!!

Via del Porto è una strada urbana con limiti di velocità anche di 30km/h, la SS16 è bidirezionale con i limiti di velocità che le appartengono in quel tratto, che senso ha avere una autostrada per qualche centinaio di metri?

Via M. Molino che arriva al viadotto S. Nicola è molto larga e si connette alla Via Verde che è proprio lì a fianco al viadotto, non è possibile combinare queste caratteristiche per realizzare una ciclabile che collega Vasto Marina a Vasto?

Trasformare cioè via Molino in una strada “normale”, dove non ci si sfreccia alla “Vast and Furious” con corsia di sorpasso ma la si transita a velocità adeguata al CDS nelle aree urbane. Questa strada è una anomalia progettuale in quanto inserita ormai dentro un contesto urbano.

Vedendo questa strada viene spontaneo chiedersi per quale motivo non potrebbe essere sfruttata per questo collegamento ciclabile e protetto? Si arriverebbe subito sulla Via Verde e viceversa. È possibile risolvere le intersezioni delle rampe con un ponte ciclabile, ad esempio, oppure una rotatoria o altro, non sarà questo un problema insormontabile per tecnici ingegneri.

Quali sarebbero le eventuali impedenze? Burocratiche? Competenze? Tecniche? Chiediamo…

Il BiciPlan prevede di salire su a Vasto attraverso Via Donizetti con un intervento complesso che prevede un senso unico fino ad una certa altezza per poi proseguire nel versante del Parco delle Lame con l’ausilio anche di una struttura separata che porterebbe fino al belvedere di Via Adriatica, mentre in basso verso sud si allaccerebbe a via Donizetti sfruttando un pezzo di Statale 16.

Ci si chiede non è forse meglio considerare via M. Molino per questo collegamento? Magari come iter e tempistica di interventi potrebbe essere anche più rapido?

Poniamo domande, non progettiamo nulla, avanziamo proposte solo ed esclusivamente per il bene della città e dei propri cittadini. Sareste favorevoli? Ad maiora.”