Nella trasmissione “4 Hotel” di Bruno Barbieri la vera vincitrice è la nostra terra

E’ terminato il tanto atteso programma “4 Hotel” di Bruno Barbieri che su Sky ha evidenziato meraviglioso litorale d’Abruzzo con strutture eterogenee tra di loro: “Borgo Baccile” di Domenico; “La Chiave dei trabocchi” di Francesca; “Le Dimore - Corte Rossetti” di Ersilia; e, infine, “Residenza Amblingh” di Raffaella. Un’interessante sfida sulla costa dei trabocchi, evidenziando tutte le sue meraviglie, ma anche l’accoglienza calda e famigliare delle strutture. E’ stata una bella occasione soprattutto per Vasto, per promuovere il territorio.

“In una competizione in cui uno solo vince,” dice Residenza Amblingh sulla propria pagina Facebook “possiamo ritenerci ugualmente soddisfatti perché ci è stata data un'occasione preziosa. Che non abbiamo perso. È questo il nostro elogio della sconfitta, che intendiamo come un punto di partenza per crescere, non di arrivo.”

Corte Rossetti ha commentato su Facebook : “ l’obiettivo è stato quello di descrivere un sogno e Vasto, le persone e le immagini hanno fatto il resto. Auguro a tutti di accarezzare sogni, averne sempre uno in testa, pensarci spesso e crederci fortemente, e infine viverlo ogni giorno, perché i sogni spesso si realizzano! E se Corte Rossetti merita il viaggio come Bruno Barbieri ha detto, tutti meritiamo di sognare!”