Dal mare di Punta Penna al Monte Amaro (da 0 a 3000) in tre giorni di cammino

È bastato guardare i loro volti appena discesi a Passo San Leonardo (versante occidentale della Maiella) dal Monte Amaro dopo tre giorni di cammino, per rivederli tutti i 100 km percorsi dal mare di Punta Penna.

Erano lì, su quella pelle arroventata dal sole e asciugata dal vento, anche i 3000 e più metri di dislivello percorsi! Sui volti degli escursionisti c’erano tutti i segni della fatica. Ma è stato osservando più da vicino i loro occhi che la fatica si è dileguata ed é apparsa chiara, inconfondibile, la gioia! Gioia non per aver compiuto un’impresa, non per aver battuto qualche primato o record! Non voleva e non vuole essere questo lo spirito del cammino 0-3000! Gioia per aver assaporato in ogni passo la lentezza di un camminare che riporta sintonia con se stessi! Gioia per essersi scoperti transumanti come i pastori di un tempo non così lontano da noi! Gioia perché a contatto diretto con la natura per tre giorni diventa inevitabile sentire di appartenere a qualcosa di più grande di noi! Gioia per aver condiviso con altri qualcosa di unico! È stata la gioia l’emozione impressa nei volti dei 14 escursionisti che hanno portato a termine il lungo cammino!

L’iniziativa è stata apprezzata dal Cai regionale nella persona del presidente Francesco Sulpizio che ha voluto formalmente complimentarsi con la sezione di Vasto, orgoglio del Cai Abruzzo. Grazie al Cai di Vasto che rende possibile un evento (quest’anno alla quarta edizione) di valore non solo escursionistico-

naturalistico ma soprattutto storico e culturale! Un ringraziamento ai partecipanti che hanno colto in pieno lo spirito dell’iniziativa! E un pensiero particolare è rivolto al Socio Tonino Bucciarelli venuto a mancare nel 2019 e che al Cammino 0-3000 ha partecipato nelle prime edizioni in un aspetto fondamentale: quello della logistica; fornendo assistenza, lungo il percorso e in punti stabiliti, agli escursionisti! La sua battuta sagace, la sua ironia, il suo singolare modo di incoraggiare, la sua generosità nel fornire assistenza con cibo e bevande, la sua piena disponibilità, hanno accompagnato le prime edizioni di questa iniziativa e

accompagneranno ancora, nell’immaginario di chi lo ha conosciuto, quelle a venire!

Gianni Colonna

Addetto stampa Club Alpino Italiano Sezione di Vasto