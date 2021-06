Interessante l’evento organizzato da Taste of Vasto, domenica 27 giugno alle ore 19,30: “Vasto Templare: Tra simboli e parole perdute”.

Sarà una modalità nuova, in compagnia di Flavia, studiosa e appassionata delle gesta Templari, per ripercorrere i luoghi e i simboli della città che ne testimoniano il passaggio, in una rilettura avvincente ed emblematica. Un percorso per ripercorrere i simboli universali ed eterni, testimoni anche di energie che parlano direttamente all' inconscio.

L’attività è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria.