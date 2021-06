Diventa un giovane esploratore Bio Watching

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per tutti coloro che vogliono vivere un percorso di osservazione della natura, diventando “giovani esploratori Bio Watching”, c’è domenica 27 giugno una bella opportunità presso la Riserva Naturale Cascate del Verde di Borrello, dalle ore 10,30 alle ore 13. L’attività Gratuita è promossa dall'Istituto Abruzzese per le Aree Protette in collaborazione con WWF Abruzzo e WWF Zona Frentana e Costa Teatina. La prenotazione è obbligatoria al 389 6840840.

Mentre in passato, c’era una grande conoscenza della natura e si sapeva leggere e interpretare la natura, riconoscendo un passaggio sicuro, una pianta commestibile o velenosa, le tracce degli animali, oggi invece si è persa questa capacità. Il bio-watching vuole incrementare l’osservazione della biodiversità, la ricchezza della natura in tutte le sue forme, nei rispettivi ecosistemi.