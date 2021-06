Alla scoperta della città, tour nel centro dei bambini della 1A e 1D della Scuola primaria “Spataro”

I bambini della 1 A e 1D della Scuola Primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto sabato 5 giugno sono stati in giro per il centro storico, per vivere i luoghi di Vasto, insieme alle loro insegnanti e ai loro genitori.

Partendo dalla villa comunale, hanno fatto visita al mercato ortofrutticolo del mercato di Santa Chiara, poi una piccola sosta per la merenda nella trattoria Birreria Santa Chiara, per poi fare un vero e proprio tour nelle botteghe artigianali del centro storico: " Creta Rossa" ceramica , Dado Ricami cucito e lavorazioni a mano , "Sparagn e Cumbarisc" magliette con proverbiali frasi dialettali e " botte verde" creazioni di piante da Emanuela, fino ad arrivare a via Pampani per vedere le porte artistiche. La passeggiata si è conclusa alla Nuova Libreria con l’incontro con il fumettista Franco Sacchetti e la libraia Emanuela Petroro, con tante letture e attività legate alla giornata mondiale della natura.

E’ stata una mattinata intensa, “indimenticabile”, hanno detto i bambini, che ha consentito di conoscere luoghi, botteghe e soprattutto persone che lavorano con grande impegno e passione.