Le terze della Scuola Primaria Incoronata alla scoperta di Vasto

Le classi terze della Scuola Primaria Incoronata della Nuova Direzione Didattica, nell’ambito del progetto interdisciplinare sulla Didattica del Territorio si è posta l’obiettivo di scoprire i luoghi e monumenti più importanti di Vasto. I bambini sono stati coinvolti in attività interdisciplinare di scoperta della storia della nostra città costruendo a scuola un plastico dei monumenti più importanti: Piazza Rossetti, Palazzo D’Avalos con il suo bellissimo giardino, la Chiesa di San Pietro, il Faro e il Trabocco.

“Ormai la nostra città per i nostri bambini non ha più segreti: dai monumenti alla pianta, dai beni ambientali al patrimonio culturale immateriale, per essere cittadini del mondo si comincia con l’essere buoni cittadini del proprio quartiere!” dice il Dirigente Scolastico Concetta Delle Donne.