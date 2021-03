'Taste of Vasto': sabato 27 marzo “Primavera a Vasto Marina”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Approfittando della zona Arancione e dell'inizio della stagione primaverile, Taste of Vasto organizza tre eventi gratuiti, per un massimo di 15-20 persone, per valorizzare il patrimonio ambientale e storico della città, con la presenza della guida turistica ambientale Tiziana Dicembre, nel rispetto delle normative covid e con prenotazione obbligatoria.

Il primo evento è Sabato 27 marzo alle ore 15 a Vasto Marina con la passeggiata alla scoperta della vegetazione spontanea di Vasto Marina e dell’area Sic. Partendo infatti dal punto di ritrovo, Piazza della Guardia Costiera, assieme alla guida ambientale, si osserveranno le varie infiorescenze e ci si muoverà verso l'Area Sic ed i vari habitat esistenti lungo la pista ciclabile.

E’ previsto inoltre nelle prossime settimane un evento a Punta Aderci, e l’ultimo nel Centro storico di Vasto.

Per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-primavera-a-vasto-marina-passeggiata-gratuita-148011790249

"Bisogna che un luogo diventi un paesaggio interiore, perché l'immaginazione prenda ad abitare quel luogo, a farne il suo teatro" (Italo Calvino)