Il mare d'inverno a Vasto Marina

"Il mare d’inverno, è solo un film in bianco e nero visto alla tivù”... ve la ricordate questa canzone cantata da Loredana Bertè?

Molto bella, a tratti malinconica, che racconta anche qualche verità: ad certo punto dice che il “mare d’inverno è un concetto che il pensiero non considera” e perché no? Aggiungiamo noi… il mare d’inverno ha tutto un suo fascino che invita alla profondità di una riflessione che d’estate – tra tanta gente – non è sempre concessa.

Chi non si è fermato almeno una volta nella vita su una spiaggia, d’inverno, ad ammirare le onde che si infrangono sugli scogli a pensare alla propria vita? Questo per dirvi che una vacanza al mare non deve essere prerogativa della bella stagione. Il mare, d’inverno, ha un fascino tutto suo… allora perché non scegliere sempre e comunque il mare più bello? Quello della Costa dei Trabocchi ad esempio: dove è possibile godere di ampie spiagge o di paesaggi marini incontaminati…. ed a pochi minuti dalle nostre splendide montagne abruzzesi. E poi solo d’inverno il mare mostra la propria anima e sarà possibile vivere come quelli del posto assaporando tradizioni e orgoglio tipicamente vastesi.