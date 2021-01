Imprese e territorio: nei numeri l'impatto economico del Covid

Imprese e territorio: la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha affidato all’Istituto di statistica Cerved uno studio sull’impatto del Covid sull’economia delle due province.

Per la prima volta in Abruzzo, ha affermato il presidente Gennaro Strever, un Ente Camerale affida uno studio simile per mettere a disposizione del territorio dettagliate informazioni sull’andamento dell’economia pesantemente condizionata dalla pandemia.

Guido Romano, responsabile del Cerved, entrando nel dettaglio dell’analisi, collegato in videoconferenza, ha sottolineato che lo studio ha analizzato le previsioni economico finanziarie e sul rischio di credito di oltre 200 settori. Analizzando il fatturato delle imprese è stato rilevato che a causa del Covid i 10 settori che hanno maggiormente risentito della crisi nel 2010 sono stati quelli inerenti:

Organizzazione di fiere e convegni -80%

Industria cinematografica -79%

Alberghi -60%

Trasporti aerei -60%

Strutture ricettive extra alberghiere -55%

Agenzie di viaggio e tour operator -55%

Ristorazione -50%

Trasporti Marittimi -42,6%

Autonoleggi -32,1%

Gestione aeropoti -46,7%

Mentre i dieci settori che hanno fatto registrare le migliori performance sono stati:

Specialità farmaceutiche 24%

Commercio On line 21,1%

Fabbricazione di vetro per farmacie e laboratori ricerca 12,8%

Fabbricazione vestiario per la sicurezza 11,9%

Pasta 7,6%

Distribuzione alimentari 5,9%

Materie prime farmaceutiche 6,9%

Commercio al dettaglio alimentari 5,9%

Riso 5,6%

Confezioni di indumenti da lavoro 3,5%

Nel 2021, è stato detto infine, il giro d’affari delle imprese rimarrà ampiamente al di sotto rispetto ai valori pre Covid. In forte crescita il rischio sul turismo e nell’edilizia. Mentre gli impatti sull’occupazione si stima che il numero dei lavoratori potenzialmente persi nel 2020/21 nel settore privato a causa del Covid in percentuale sul totale degli addetti per città sarà di -12,1% nella provincia di Chieti e -12% in quella di Pescara.

da rete8.it