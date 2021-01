Fibra ottica estesa anche nei quartieri periferici di Vasto

La fibra ottica arriva anche in altre zone della città. Ad annunciarlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che informa la cittadinanza degli interventi che interesseranno molti quartieri che comprendono tra gli altri l’Incoronata, Punta Penna e Vasto Marina. Open Fiber, la società che sta effettuando in città i lavori per la fibra, ha già effettuato gli scavi per la posa dei cavi in diverse strade. Dopo la copertura di molte aree della città, si intende ora estendere questa importante infrastruttura nei quartieri periferici, garantendo dunque una copertura totale che consenta a famiglie e imprese di poter utilizzare una efficiente e veloce connessione soprattutto in questo periodo di pandemia. Una grande opportunità per la città per usufruire dei servizi di rete e garantire al tempo stesso la sicurezza stradale attraverso il rifacimento dell’asfalto nelle zone interessate dai lavori.