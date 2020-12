Il Consorzio Vivere Vasto Marina presenta la ricerca di Giammaria Racano

Sabato 12 dicembre alle ore 15, c’è il nuovo appuntamento con la piattaforma Zoom con il Consorzio Vivere Vasto Marina. Ospite illustre sarà l’Arch. Giammaria Racano , Vastese che presenterà “Un progetto per il futuro di Punta Penna”.

L’incontro è aperto oltre che al mondo delle imprese a tuti gli interessati.

Per gli operatori turistici che volessero partecipare inviare richiesta a viverevastomarina@hotmail.it , per tutti gli altri sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook @viverevastomarina