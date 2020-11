I luoghi più belli d’Abruzzo da visitare in autunno

Nella meravigliosa stagione autunnale, il foliage colorato dei boschi d’Abruzzo rende incantevole il paesaggio e sa regalare emozioni e un senso di quiete. La clorofilla, che ormai non serve più per la fotosintesi, con il diminuire delle ore di luce, e compaiono tonalità di giallo, arancio fino al rosso e il viola. La ricchezza delle specie degli alberi abruzzesi creano un colorato mosaico che si differenzia a seconda delle quote trasformando le montagne in luoghi affascinanti.

Eccone alcuni dei luoghi più belli.

La Grotta di Sant’Angelo di Palombaro

In provincia di Chieti, a Palombaro, è possibile godersi una passeggiata o una vera e propria escursione lungo il sentiero che porta all’eremo della Grotta di Sant’Angelo. Il tutto si trova all’interno di una faggeta incantata, dove è possibile ritrovare la pace. Il tratto è facilmente percorribile ed è adatto anche ai bambini.

La Valle del Foro a Pretoro

Restiamo nella provincia di Chieti, più precisamente a Pretoro, per far visita alla Valle del Foro. Ci si può immergere nella faggeta, con alberi secolari e monumentali.

Il Parco della Majella

Da non perdere è il bosco di Lama Bianca a Sant’Eufemia a Maiella, il famoso bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo e e la Valle Messere.

Anello del Monte Mileto sul Morrone

Molto bello è anche la cima del Monte Mileno, l’ultima propaggine a Sud del massiccio del Morrone che regala in ogni stagione panorami spettacolari, ma è in autunno che dà il meglio di se con i boschi di faggio che assumono tonalità calde ed il panorama sulla Majella reso straordinario dall'aria tersa di questa stagione.

Roccacaramanico

Roccacaramanico è un piccolissimo borgo di origine medievale nel comune di Sant'Eufemia a Maiella insignito del titolo di “Meraviglia italiana” e che domina come una sentinella l'alta Valle dell'Orta. In questo periodo il paesello viene incorniciato dai colori autunnali, tra il rosa e l’arancio.

Eremo di San Bartolomeo

L'Abruzzo è terra di eremi che sulla Majella trovano la più alta concentrazione. Quello di San Bartolomeo, nel Parco della Majella, è sicuramente uno dei più affascinanti e suggestivi d'Abruzzo, mimetizzato all'interno di una balconata rocciosa nel vallone omonimo. Tra ottobre e novembre la vegetazione intorno all'eremo assume le tipiche colorazioni autunnali mentre sugli arbusti compaiono bacche e frutti rossi, rosa, viola e blu.

Lettomanoppello, Eremo di Sant'Onofrio e Serramonacesca

Sul Sentiero dello Spirito, a Lettomanoppello, si può compiere il tratto finale del Cammino di Celestino per giungere all'eremo di Sant'Onofrio a Serramonacesca. Qui natura e spirito si fondono e il luogo di culto si mostra perfettamente integrato nella selvaggia natura che lo circonda.

La Valle dell'Orfento

Da sempre definita "La Valle incantata", tra ottobre e novembre la Valle dell'Orfento lo diventa ancora di più. Il fiume scorre impetuoso sotto verticali pareti di roccia tra la fitta vegetazione che l'autunno dipinge con le sfumature gialle e rosse dei pioppi e degli aceri.