Il Tempo del Creato: in un gesto quotidiano la salvaguardia del nostro ambiente

Dal 1 settembre al 4 ottobre è stato il Tempo del Creato, un tempo che Papa Francesco ha fortemente voluto per far pregare, riflettere e far sentire direttamente coinvolti e responsabili del pianeta Terra, la casa di tutte le case, i fedeli, con un appello a fare nostra la chiamata rivolta a San Francesco: "Ripara la mia casa".

La "Cura del Creato" è stata dunque lo spunto dal quale si è sviluppata la giornata che ha visto protagoniste le due parrocchie della città di San Salvo. Grazie a Maria Napolitano che con Parrocchie 3.1 ha proposto un momento di incontro e condivisione su un tema che potrebbe sembrare strettamente legato al credo, ma che diventa atto concreto nelle parole e nei gesti di chi nel Creato vede l'ambiente in cui viviamo quotidianamente. Ed è in un gesto concreto che le due parrocchie si sono unite, donando ai giovani e giovanissimi delle due comunità, una tanichetta per la raccolta degli oli esausti, grazie alla collaborazione

della Ecologica Valtrigno che da diversi anni lavora per il riciclo degli oli esausti ad uso alimentare, che ha abbracciato il progetto proposto da Maria Napolitano e Antonia Schiavarelli.

La cura del Creato non può essere delegata solo alle istituzioni ma deve tradursi in atti concreti e quotidiani di ciascuno, queste le parole usate da don Raimondo Artese e don Beniamino Di Renzo.

Un primo momento di questo progetto è stato vissuto dagli scout della parrocchia di San Giuseppe nel luogo dedicato a Robert Baden Powell in via San Rocco. Dopo aver messo a dimora delle nuove piante e aver enunciato la preghiera per il “Creato”, i ragazzi hanno ricevuto la pratica tanichetta da riportare a

mamme e nonne per la raccolta degli oli.

La parrocchia di San Nicola ha vissuto questo momento nella giornata dedicata alla benedizione degli zainetti, che da anni vede decine di giovani studenti raccolti in preghiera in occasione dell’inizio di un nuovo anno scolastico. Al termine della celebrazione eucaristica, dopo la benedizione degli zaini, don Beniamino Di Renzo ha consegnato a tutti i bambini presenti la tanichetta dell’Ecologica Valtrigno, con parole di sprono alla salvaguardia del Creato, “Questo è un piccolo segno – ha affermato don Beniamino rivolgendosi ai piccoli fedeli – con cui ci prendiamo cura dell’ambiente, forse non abbiamo il potere di fare grandi cose ma nel nostro piccolo possiamo fare tanto”.