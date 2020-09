'Giornata del Panorama Fai', il golfo di Vasto visto da Palazzo d'Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 13 settembre è stata la "Giornata del Panorama", evento promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato all'osservazione attenta e consapevole del paesaggio.

In questa foto, condivisa sui profili social di Palazzo d'Avalos, ecco il golfo di Vasto con vista sui Giardini Napoletani.

La Giornata del Panorama, organizzata in collaborazione con Fondazione Zegna, è incentrata sui panorami da osservare, conoscere ed esplorare a partire dai Beni del FAI, intesi come veri e propri “fulcri” dei sistemi territoriali nei quali sono inseriti e con cui intrattengono una stretta relazione fatta di storie, cultura, luoghi, tradizioni e persone: un progetto di sviluppo armonico di territori e comunità che la Fondazione sta promuovendo da anni e a cui anche in questa occasione vuole dare risalto, mostrando, spiegando e invitando il pubblico a visitare quanto di prezioso offrono i dintorni dei suoi Beni.

Non solo: la “Giornata del Panorama” offre anche l’opportunità di focalizzare lo sguardo sui panorami all’interno dei Beni del FAI, che con i loro grandi spazi aperti - parchi, giardini, broli, etc. - sono essi stessi splendidi angoli di paesaggio storico conservato e valorizzato che hanno molto da raccontare.