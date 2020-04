Cervi a spasso nel borgo abruzzese, il video impazza sul web

Tre splendidi esemplari di cervo a passeggio tranquilli e indisturbati, nelle vie di Villetta Barrea, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Un automobilista li ha filmati e il video è finito su VisitAbruzzo - pagina Facebook di abruzzoturismo.it, sito dell'Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo - dove ha avuto in meno di 24 ore quasi 300.000 visualizzazioni e ha raggiunto oltre 590mila persone, con centinaia di commenti.

"In realtà - spiega la redazione di VisitAbruzzo - questo genere di incursioni accade con una certa frequenza nei borghi del Parco, popolato da tanti magnifici ungulati". Una frequenza che certo non rende meno bello l'incontro. "Mi capita di andare per lavoro ogni quindici giorni, incontrarli per strada è bellissimo. L'Abruzzo ci riserva sempre qualcosa di meraviglioso" uno dei commenti. "Non vedo l'ora di tornarci appena riavremo la nostra libertà!" recita un altro. E ancora "Li vedo sempre quando sono lì… mi mancano tanto… meravigliosi".

Qui il video

Dall'Ansa Abruzzo