Entusiasmo a tinte biancorosse per la presentazione della Pro Vasto

Nel segno dell’entusiasmo e della partecipazione la serata di giovedì 20 agosto tra gli ex Palazzi Scolastici, nel centro della città, dedicata alla presentazione della Pro Vasto 2026/2027.

Un vero e proprio abbraccio a tinte biancorosse con la comunità sportiva e locale, quasi alla vigilia ormai dell’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica con il primo impegno di Coppa Italia di Eccellenza abruzzese in programma domenica 23 agosto a Montesilvano.

Gruppo squadra e staff tecnico, dirigenti e collaboratori si sono presentati al cospetto dei numerosi presenti, con una numerosa e calorosa rappresentanza di tifosi della Curva Sud dello Stadio Aragona.

Ad introdurre gli interventi è stato Michele Cappa, dell’Agenzia CQuadro, responsabile della comunicazione del team.

La prima parte ha visto la premiazione del concorso ‘Vetrina Biancorossa’, in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro presieduto da Marco Corvino. Premiati gli esercizi: Bollicine, Ego Boutique, Profumeria Elio Florio e Ottica Spadano. Sentiti ringraziamenti sono stati espressi ai titolari di tutte le attività partecipanti.

Poi ‘luci’ sulle nuove tre maglie per le partite stagionali, ‘griffate’ dagli sponsor Ceteas, Media Edil e Sparta.

Spazio, quindi, al gruppo di giocatori e allo staff di mister Walter Piccioni e alla dirigenza capitanata dal presidente Andrea Zaami che hanno evidenziato fiducia e buone motivazioni per affrontare una stagione di soddisfazioni e rilancio dopo i patemi delle passate, ringraziando i tifosi per la grande e speciale carica già evidenziate in queste prime settimane di ripresa delle attività.

Dedica speciale da parte dei tifosi al giocatore Piero Cauterucci con uno striscione: “Chi la maglia ha onorato a Vasto non sarà mai dimenticato. Bentornato Piero“.

Tra gli interventi istituzionali quelli del sindaco Francesco Menna, degli assessori allo Sport e alle Politiche sociali Carlo Della Penna e Anna Bosco, del senatore Etelwardo Sigismondi, dei consiglieri regionali Vincenzo Menna (ex capitano della Vastese) e Francesco Prospero e del consigliere comunale Antonio Monteodorisio.

Nel corso dell’appuntamento illustrato anche l’accordo della società con la Virtus Vasto per il settore giovanile e c’è stata l’occasione di dare luce ai club PGS Vigor Don Bosco, San Paolo Calcio Vasto e Futsal Vasto con la loro ‘linea verde’.

Nicola Cedro, infine, apprezzato musicista vastese, ha presentato il suo brano dedicato alla squadra “La Pro Vasto vola”…

Siamo noi, siamo ancora noi in questa città

con il mare e il cielo azzurro.

Volerà, s’innamorerà della squadra sua con il cuore biancorosso

E LA PRO VASTO VOLA!