Riscatto Vasto Basket, vittoria preziosa contro l'Amatori Pescara al PalaBCC

Una vittoria importante, incamerata al termine di una partita intensa e suoÃ¬l filo dellâ€™equilibrio, conclusa dopo la disputa di un tempo supplemenare: rifiata la Vasto Basket che al PalaBCC sâ€™impone nel derby abruzzese a tinte biancorosse contro lâ€™Amatori Pescara.
Successo, ottenuto con il punteggio di 77-70 a favore di Oluic e compagni, che spezza la pericolosa serie di 3 sconfitte di fila alimentando le ambizioni salvezza del team di coach Max Cazzorla.
I vastesi, ora a quota 20 punti in classifica torneranno in campo con il calendario che propone due trasferte: la prima, domenica 12 aprile, a Termoli poi il 25 a Civitanova Marche.
Vasto Basket-Amatori Pescara 77-70 (18-13, 38-30, 55-49, 67-67)
Vasto Basket: Laffitte 23, Massotti 18, Buscaroli 2, Arnaut 2, Oluic 17, Gauzzi 9, Mascoli 6, Frigerio, Spadaccini, Di Minni. All. Cazzorla
Amatori Pescara: Lazzari 3, Morigi 4, Cocco 12, Porfilio 2, Bertoni 11, Palozzo, Dâ€™Agostino 4, Izzo, Fabris 22, Tusuni 12, Mazzilli, Dervishi. All. Di Iorio
Arbitri: Giardini di Pesaro e Marconi di Ancona