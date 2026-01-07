Tomas Urruty è un nuovo giocatore della Pro Vasto

Dopo le ufficializzazioni degli addii di Formisano e Ferreyra, registra un’operazione in entrata il mercato della Pro Vasto.

Il club biancorosso dà il benvenuto a Tomas Urruty, centrocampista classe 1993.

“Italo-argentino – si legge in una nota – , porta con sé tanta esperienza e continuità: negli anni ha disputato diversi campionati tra Eccellenza e Serie D, mettendo sempre al servizio della squadra qualità, intensità e personalità in mezzo al campo. Ora è pronto a rinforzare il nostro centrocampo e a dare tutto per i colori biancorossi”.

Il presidente Andrea Zaami e la società – evidenziano dal club – sono all’opera per individuare e aggiungere al gruppo “pedine importanti ed affrontare al girone di ritorno con più forza e ambizione”. In tal senso dovrebbero nei prossimi giorni essere formalizzati ulteriori innesti per rinforzare la rosa e “dare un segnale chiaro – rimarca la dirigenza – si lotta insieme, fino in fondo, per i colori biancorossi”.