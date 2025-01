Bella vittoria per la Vasto Basket: battuto il Ferentino al PalaBCC

Successo prezioso quello conquistato dalla Vasto Basket nella sfida del sabato sera giocata sul parquet del PalaBCC contro il Basket Ferentino.

I biancorossi di coach Marco Schiavi s’impongono 82-55 meritando pienamente la conquista di una vittoria di fondamentale importanza per il prosieguo di stagione.

Dopo i primi 10 minuti con il punteggio in bilico, i padroni di casa hanno preso il largo nella fase successiva della sfida, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta degli ospiti e, pur privi di Oluic, in panchina ma mai in gioco, hanno giocato con buona intensità ed efficacia.

Leo Clark, tra i vastesi, con 24 punti totalizzati, e il lancianese Roberto Rullo tra gli ospiti (21) sono stati i migliori realizzatori della partita che, nel suo scorcio conclusivo, ha evidenziato la buona ‘mira’ nei tiri dalla distanza del giovane biancorosso Andrea Tana, a bersaglio con due canestri da 3 punti.

Con questa affermazione Di Tizio e compagni salgono a quota 20 in classifica generale, agganciando, in attesa delle sfide domenicali, il quinto posto della graduatoria al pari di Nuovo Basket Aquilano, Stella EBK Roma e Pallacanestro Palestrina.

Nel prossimo turno di nuovo in casa la Vasto Basket che nel turno infrasettimanale di mercoledì 29 gennaio affronterà l’importante derby abruzzese con il Nuovo Basket Aquilano.

Vasto Basket-Basket Ferentino 82-55 (23-24, 45-32, 61-46)

Vasto Basket: Laffitte 10, Markus 9, Mascoli, Di Tizio 5, Oluic, Pelliccia, Clark 24, Cupaiolo 2, Peluso G 9, Tana 6, Ianuale 17. All. Schiavi

Basket Ferentino: Serra 2, Okoreke 2, Maddalena, Gerlero 7, Gaeta 4, Paglia, Rullo 21, Moretti, Ascenzi, Ciarpelli 2, Cernic, Bisconti 17. All. Lulli