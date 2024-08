Bacigalupo Vasto Marina a valanga

La Bacigalupo Vasto Marina parte con il piede pigiato sull’acceleratore e inizia come meglio non poteva la sua stagione calcistica 2024/2025.

La squadra di mister Panfilo Carlucci s’impone 4-0 a Pianella nella prima sfida ufficiale di categoria, nel triangolare del turno iniziale di Coppa Italia di Promozione.

I timbri di Hajdarevic, Rozanc, Conti e Molino (a segno su rigore) in un match praticamente a senso unico ed agevolato per i vastesi anche dall’espulsione di Maloku, tra i padroni di casa, al 20′ della prima frazione quando Gagliano e compagni già in vantaggio grazie alla rete siglata nelle battute iniziali da Hajdarevic.

Domenica prossima, a chiusura di questo triangolare, la BVM affronterà l’Atessa sul campo amico del Padre Fulgenzio Fantini e sarà sufficiente anche un pareggio per staccare il biglietto per la fase successiva della competizione.

La formazione iniziale schierata da Carlucci: Di Vincenzo, Vespasiano, Sciarretta, Gagliano, Tommaselli, Priori, Pollutri, Hajdarevic, Murga, Regner, Rozanc.