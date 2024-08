Enrico Russo nuovo responsabile del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina

La Bacigalupo Vasto Marina annuncia la nomina di Enrico Russo nel ruolo di responsabile del settore giovanile del club.

L’ex attaccante della Vastese Calcio e dirigente della Pro Vasto porta con sé “vasta esperienza e una profonda conoscenza del calcio giovanile – si legge in una nota della dirigenza -, grazie alla sua lunga carriera sia come giocatore che come dirigente. La sua passione per il calcio e la sua dedizione alla formazione dei giovani talenti saranno una risorsa inestimabile per la nostra società.

Siamo certi che con il suo ingresso, il nostro settore giovanile potrà crescere ulteriormente, offrendo ai giovani calciatori un ambiente stimolante e formativo per sviluppare al meglio le loro capacità“.

Nella foto Enrico Russo con i massimi dirigenti della BVM Gianfranco Iammarino e Giancarlo Zappitelli