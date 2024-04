Prima terna arbitrale in Serie A, c'Ã¨ Francesca Di Monte

Un'occasione speciale per Francesca Di Monte, assistente arbitrale abruzzese della Sezione di Chieti dell’Associazione Italiana Arbitri: domenica 28 aprile sarà tra le componenti della terna arbitrale tutta al femminile che per la prima volta dirigerà una partita di calcio di Serie A, la sfida Inter-Torino, in programma alle 12,30 a San Siro.

Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro, sarà affiancata dalle assistenti Tiziana Trasciatti e, appunto, Francesca Di Monte. La terna era stata le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana di Serie B.

Nata a Popoli, classe 1993, Di Monte risiede a Serramonacesca, nel Pescarese, iscritta alla sezione di Chieti dell’AIA – Associazione Italiana Arbitri. E’ laureata in Giurisprudenza e lavora come consulente aziendale. Gravita nel mondo dell’arbitraggio dal 2002, con il debutto tra i professionisti, in Serie C, che risale al 2013. Il 27 ottobre 2022, nel match Udinese-Verona, ha affiancato l’arbitro Marchetti nella sua prima esperienza nella massima serie. Vanta già diverse esperienze in ambito europeo ed internazionale (l’ultima delle quali, recente, in Paraguay, al Campionato Sudamericano Conmebol Sub17 femminile) ed è stata la prima donna abruzzese a far parte della Commissione Nazionale Arbitri di A e B. Francesca Di Monte è scesa in campo anche nella finale della UEFA Women’s Nations League tra Spagna e Francia, il 28 febbraio scorso a Siviglia.