Vasto Basket a mani vuote e con tanta rabbia per il ko a Isernia

In partita fino all’ultimo, ma a mani vuote e con tanta rabbia: la Vasto Basket esce sconfitta dalla prima sfida dell‘ultimo appello play off, giocata in trasferta contro la New Fortitudo Isernia. I molisani s’impongono 84-81, al termine di una partita accesa e combattuta (19-20, 34-35, 54-56 i punteggi intermedi con Oluic e compagni, seppur di poco, sempre avanti), condizionata in negativo, evidenziano dal club biancorosso, da una direzione arbitrale definita pessima.

Tanta amarezza, alla fine, per i biancorossi di coach Alessandro Tumidei, protagonisti di una gara affrontata a testa alta e con tanta determinazione.

Giovedì sera, al PalaBCC di via dei Conti Ricci, la sfida di ritorno: servirà necessariamente una vittoria per arrivare a gara 3, da disputare nuovamente sul parquet del PalaFraraccio di Isernia domenica prossima.

Questa Vasto Basket ha tutte le qualità per arrivare a giocarsi l’obiettivo promozione in Serie B Interregionale fino alla fine.