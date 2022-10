Vastese, scelto il nuovo allenatore: Ã¨ Alessandro Lucarelli

Sembrava essere ricaduta su Guido Di Fabio la scelta della dirigenza della Vastese per l’affidamento della guida tecnica al posto di Giuseppe Ferazzoli. Ma l’ipotesi è tramontata e nella ‘rosa’ di nomi al vaglio della dirigenza e del direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, alla fine, l’ha spuntata Alessandro Lucarelli.

L’ex tecnico del Chieti è il prescelto del team societario capitanato da Franco Bolami e Pietro Scafetta.

Lucarelli, avezzanese 49enne, ha allenato il Chieti nella scorsa stagione calcistica in D, squadra in precedenza già condotta in Eccellenza (campionato vinto).

A Scerni, oggi pomeriggio, dirigerà il primo allenamento del gruppo biancorosso.

Nelle foto Lucarelli all’Aragona in occasione di Vastese-Chieti del 31 ottobre 2021

da vasport .it