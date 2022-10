Podistica Vasto protagonista alla Venice Marathon e alla 'Pesgara'

Dai canali veneziani al Ponte del Mare di Pescara. È stato questo lo spazio di attività per la Podistica Vasto nella giornata di ieri.

Denis Cortellini era tra i circa 15.000 partecipanti alla 36^ edizione della Venice Marathon, una delle più belle manifestazioni podistiche nazionali e non solo. Il numero “monstre” di partenti è dovuto anche all’introduzione da quest’anno della 21 km che si è affiancata alla 10 km ed alla distanza regina dei 42 a cui il nostro atleta ha partecipato e con grande merito nonostante alcuni intoppi.

cendendo per l’Adriatico si giunge a Pescara per la prima edizione della “Pesgara“, gara di 10 km organizzata con l’obbiettivo di richiamare alla legalità ed al rispetto delle regole e non ha caso tra i partecipanti vi erano anche numerosi atleti delle varie Forze Armate. Sensibile al leitmotiv della manifestazione ma anche alla voglia di correre, la Podistica Vasto è stata presente con un piccolo gruppo guidato dal presidente Daniele Altieri e composto da Emanuele Nanni, Mauro Battista, Pierpaolo Del Casale, Antonio Sabatini, Francesco Iannucci, Marianna Di Filippo ed anche e soprattutto da alcuni componenti della squadra giovanile: Maya Ronzitti, Aya Lotfi, Cristina Di Santo e Roberto Iezzi al loro debutto agonistico, indispensabile alla loro formazione sportiva. A parte il quasi doveroso passaggio sul Ponte sul Mare, il percorso si è snodato per le vie interne al litorale permettendo comunque delle buone medie di percorrenza. Anche in questa gara i sorrisi finali non sono mancati. Mauro Battista consolida il suo feeling con il podio giungendo 2° nella M50 mentre Antonio Sabatini sale sul 3° gradino della M35 dopo una gara davvero molto serrata.