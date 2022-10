Bella vittoria per il debutto nella Serie D 2022/2023: sorride l'Enjoy Vasto

Inizia con una bella vittoria la terza stagione dell’Enjoy Volley Vasto Asd nel Campionato Interregionale di Serie D maschile.

In trasferta, la giovane squadra di mister Luigi Del Casale è scesa in campo sabato 22 ottobre contro la più esperta e quotata compagine dei Leoni di Avezzano. Un inizio di partita non semplice per i vastesi che hanno dovuto difendersi da subito contro la maggior prestanza fisica degli avversari. Rispondendo però colpo su colpo sono riusciti a rimanere in partita fino al 16 pari; poi una serie di battute del capitano Fabio Busilacchi hanno tracciato un solco incolmabile per i marsicani. Il primo set si è concluso così 22-25 per l’Enjoy.

Nel secondo set subito avanti i ragazzi vastesi che, conquistata la battuta dopo un’ottima ricezione del libero Antonio Basta e concretizzata da un potente diagonale di Diego Menghini, con un’altra serie di battute vincenti da parte del centrale Andrea Zinni, si portano in vantaggio di 5-0. Inutile il tentativo di rimonta di capitan Iannuccelli e compagni, i rosso-bianco-blu riescono a mantenere sempre almeno un paio di punti di vantaggio fino allo strappo finale che li vede arrivare ancora una volta primi a quota 25. Solo 21 i punti degli avversari.

Il terzo set non comincia benissimo per i vastesi che si trovano sotto: 4-6 il primo parziale. Orchestrati dalla sapiente regia del palleggiatore Andrea D’Adamo e supportati da un’ottima fase ricezione-contattacco, inizia la rimonta. Un passo dopo l’altro, un mattoncino alla volta, pallone dopo pallone, i ragazzi dell’Enjoy agganciano gli avversari sul 11 pari e prendono il largo. Sotto le bordate dell’opposto Giulio Tomka e i primi tempi del centrale Manuel Reale si chiude il set per 25-17 e la partita con un secco 3-0 per la squadra vastese.

“Un grande esordio che fa ben sperare per il prosieguo della stagione – il commento dei dirigenti del team vastese -. Complimenti a tutti i ragazzi, quelli che sono scesi in campo e quelli che oggi hanno avuto meno spazio. Una partita non semplice che si è conclusa con una vittoria meritata e importante. Una vittoria che porta entusiasmo nell’ambiente della pallavolo maschile vastese che ha bisogno di questi risultati e questo spirito per tornare in alto. Forza ragazzi, forza Enjoy! Nel prossimo incontro di campionato, domenica 30 ottobre alle ore 18:30, l’Enjoy ospiterà la Fortitudo Volley Teramo. La gara si svolgerà presso la palestra comunale Centofanti-Natale. I ragazzi dell’Enjoy vi aspettano numerosi”.