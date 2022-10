Doppietta mondiale per Carla Maria Santini

Casalbordino e il comprensorio si confermano terra di grandi atleti e di un altissimo livello agonistico. Tanti sono gli sport e tante le soddisfazioni, le medaglie e le vittorie.

L’ultima grande soddisfazione, in ordine di tempo, è giunta in queste ore dal calcio a 5 femminile. Grazie alla doppietta della calciatrice casalese Carla Maria Santini l’Italia ha battuto l’Irlanda nell’European Deaf Futsal Championship e vola ai Mondiali in Brasile.

“Un grandissimo in bocca al lupo per questa importantissima avventura” a tutta la Nazionale e alla concittadina è giunto dall’assessore allo Sport Umberto D’Agostino. “Nazionale C5. La Nazionale italiana sorde batte 3-1 al PalaRoma l'Irlanda e si prende il quinto posto all’European Deaf Futsal Championship, quello che permetterà alle Azzurre la partecipazione al Mondiale in Brasile – ha raccontato il delegato della giunta Marinucci - A decidere la finale di oggi, davanti ad un pubblico calorosissimo, è stata la doppietta della nostra concittadina Carla Maria Santini tassello ormai fondamentale della Nazionale e poi il gol di Villa”.

“Partita durissima, forse la più difficile di tutte, l’Italia chiude in vantaggio il primo tempo di un gol, dopo aver sprecato l’impossibile. Le ragazze sembrano giocare per conto proprio manca quella fluidità che si è vista nelle prime partite. Le gambe sono stanche, ma forse la testa non funziona come dovrebbe. La responsabilità di vincere e accedere così all’agognato mondiale in Brasile frena quella leggerezza nei passaggi che sono la specialità delle Azzurre di mister Lovo – la sintesi dell’incontro pubblicata dalla pagina facebook che segue la Nazionale di Calcio A5 Femminile – FSSI - il secondo tempo però è un’altra storia. Irlanda che sceglie il portiere di movimento e le Azzurre che prima si fanno infilare l’1 a 1 ma poi ne fanno due prima con Santini e poi con Villa e stasera corso di Samba”