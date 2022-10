Inizio a suon di vittorie e gol per le ragazze della Bacigalupo Vasto Marina

Inizio di stagione ad alti livelli per la Bacigalupo Vasto Marina nel Campionato di Eccellenza femminile.

Non si ferma la marcia della prima squadra femminile della Bacigalupo Vasto Marina – si legge nella cronaca del portale di riferimento del club – che travolge per 11-0 il Miglianico e ottiene il terzo successo in altrettante partite disputate.

Per la squadra di mister Nello Mazzatenta sugli scudi ancora Angelica Di Ninni, che sigla ben 7 reti (14 in totale dopo tre giornate di campionato); completano il tabellino la doppietta di Alice Moretta e le reti di Martina Stivaletta e Barbara Benedetti. Sale quindi a quota 9 punti in classifica la BVM che, dopo il turno di riposo del prossimo week end, tornerà a giocare domenica 30 ottobre alle ore 14.30 sempre tra le mura amiche: l’avversario sarà la Women L’Aquila Soccer.