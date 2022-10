Al via i lavori allo Stadio Aragona, fine prevista metà gennaio

Data di inizio 17 ottobre, data prevista per la conclusione – come da indicazione contrattuale – 14 gennaio 2023, ma si confida in un termine anticipato: finalmente al via, allo Stadio Aragona di Vasto, i lavori di adeguamento e messa a norma necessari per ottenere il definitivo via libera al ritorno del pubblico nell’impianto sportivo.

Quasi un anno fa, nel mese di novembre 2021, alla vigilia della sfida con la Sambenedettese, veniva emanata l’ordinanza sindacale, ancora vigente, che sta costringendo la Vastese a giocare a porte chiuse ed in campo esterno le sue gare casalinghe di Serie D.

Ora l’avvio degli interventi, per un importo di poco meno di 150.000 euro (somma stanziata dalla Regione Abruzzo a beneficio del Comune di Vasto), a cura della Media Edil di Vasto di Luigi Salvatorelli (vice presidente del club biancorosso, nella foto), sulla base del progetto preparato dall’architetto Vincenzo Di Pasquale, direttore dei lavori, con il geometra Pietro Carlucci del Comune che ne è il responsabile.